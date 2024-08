Bosa celebra Santa Filomena, una tradizione che rinasce

Oggi la città di Bosa si riempie di fede e tradizione per celebrare la festa di Santa Filomena, una ricorrenza che affonda le sue radici nella prima metà dell’Ottocento. I festeggiamenti, iniziati con grande devozione e partecipazione, hanno ripreso vita negli ultimi anni, riportando in auge una delle feste più sentite della zona. La giornata odierna ha avuto inizio alle ore 8 con la Santa Messa in suffragio dei soci defunti, seguita dalla Novena a Santa Filomena alle 8:30. Le celebrazioni mattutine si sono concluse con una seconda Messa alle ore 10, entrambe officiate nella storica chiesa del Sacro Cuore. Questa sera, alle 18:30, si terrà la Messa solenne, un momento di grande raccoglimento e spiritualità per tutti i fedeli presenti. A seguire, Bosa sarà teatro di una solenne processione che attraverserà le vie della cittadina, accompagnata dai cavalli e dai cavalieri di Santa Filomena, dalla Banda Musicale “A. Dalerci” di Alghero, dalla Confraternita e dalle Associazioni locali. Il momento clou della processione sarà il trasporto del simulacro della

