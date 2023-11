Nureci, Senis e Assolo nel primo cammino alla scoperta dei paesi ai piedi della Giara

Oristano

L’iniziativa della Pastorale del turismo dell’Arcidiocesi di Oristano

Da Guilcier e dal Barigadu alla Marmilla. Domenica prossima (26 novembre) è in programma il primo cammino alla scoperta dei paesi ai piedi della Giara, promosso dalla Pastorale del turismo dell’Arcidiocesi di Oristano, sotto la guida di don Ignazio Serra. L’appuntamento è il quinto inserito nel calendario di tappe domenicali avviato lo scorso 29 ottobre nella zona del lago Omodeo.

I pellegrini partiranno da Nureci, dove visiteranno Pramonti e Nostra Signora d’Itria. Seguiranno le tappe a Senis, per la Fontana spagnola, e ad Assolo, per visitare la chiesa di Santa Lucia.

L’appuntamento è fissato alle 8:30 per la partenza in bus da Norbello e alle 9 da Bauladu.

Alle 10:30 la giornata sarà aperta dai saluto del sindaco, prima della preghiera del pellegrino col parroco.

I pellegrini visiteranno poi la chiesa parrocchiale e il paese, prima della salita fino a Pramonti, per vedere il circolo megalitico Sa Corona de su Crobu. Alle 13:15 via al cammino sino a Nostra Signora d’Itria con la visita alla chiesa campestre.

Si proseguirà in bus fino a Senis per la visita alla Fontana spagnola, poi alle 15:15 la partenza verso Assolo, per una visita guidata alla chiesa di Santa Lucia. La giornata si chiuderà alle 16:30 con i saluti.

“Ai piedi della Giara visiteremo 14 paesi”, spiega don Ignazio Serra: “Tuili, Setzu, Genuri, Sini, Gonnosnò, Albagiara, Assolo, Nureci, Genoni, Nuragus e Gesturi. Più Barumini, Escovedu, Senis nel periodo da novembre a maggio”.