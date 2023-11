“Nureci corre”, per aiutare chi si occupa di autismo e di tumori femminili

Nureci

Domenica 3 dicembre la manifestazione solidale, con due percorsi

Dopo il positivo debutto dell’anno scorso, torna “Nureci corre – Per l’autismo e la lotta contro il tumore al seno”, la corsa-camminata solidale promossa a Nureci dalla Pro loco e dall’associazione Donatori nati della Polizia di Stato, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Emanuel Atzori.

La manifestazione sportiva e solidale è in programma domenica 3 dicembre. Anche quest’anno parte del ricavato sarà devoluta a due associazioni dell’Oristanese che si occupano di autismo e di tumori femminili.

Novità di quest’anno sarà la possibilità di affrontare il percorso più corto anche di corsa (e non solo passeggiando, come lo scorso anno). Confermata la corsa da 17 chilometri e la camminata da 9 chilometri. La gara coinvolgerà anche i Comuni di Senis e Assolo, grazie alla sensibilità dei sindaci, Salvatore Soi e Giuseppe Minnei.

La manifestazione sarà aperta dai saluti del sindaco di Nureci e degli organizzatori. Prima della partenza, fissata per le 9.30 di fronte al Municipio, i partecipanti riceveranno la benedizione dal parroco di Nureci, don Manolo Venturino.

Le premiazioni sono fissate per le 12, prima del pranzo in programma nel salone del centro storico.

La giornata di sport, solidarietà e festa proseguirà in serata per iniziativa della Pro loco: dalle 18 in piazza la musica dell’organetto di Silvano Fadda, con pizza e birra.

Le iscrizioni alla gara sono già aperte. I numeri da contattare per partecipare sono 346.3371381 (Monica), 331.7705365 (Antonello) e 334.6033255 (Daniele). Regolamento, modulo di iscrizione e informazioni sull’evento sono reperibili sulle pagine Facebook della Pro loco e del Comune di Nureci.