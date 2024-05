Tramatza

Domenica 26 maggio la seconda prova del campionato partito in Spagna

I motori iridati delle due ruote rombano di nuovo in Sardegna. Dopo lo spettacolo del motocross, il 7 aprile sulle dune di Riola Sardo, domenica 26 maggio i campioni delle Supermoto si sfideranno sul circuito di Tramatza per il Gran Prenio di Sardegna 2024, seconda gara del Mondiale.

Come promesso, l’organizzazione ha scelto nuovamente Tramatza confermandola nel calendario 2024. “Grazie ad un accordo pluriennale con la Regione e con il circuito di Tramatza” ha ricordato Danilo Boccadolce, Ceo della società Xiem, che detiene i diritti FMI del Campionato mondiale e di quello Europeo, “il gran premio supermoto della Sardegna ritorna a Tramatza. Occorre mettere in evidenza che il circuito, che si presentava già con caratteristiche interessanti, è stato rivisto in alcune parti del tracciato con investimenti anche economici importanti. Grazie a queste modifiche, nei giorni scorsi è stato omologato anche dalla Federazione motociclistica italiana diventando una struttura in grado di ospitare eventi di carattere nazione ad alto livello”.

La Xiem, i piloti e i team hanno sempre apprezzato le potenzialità e le caratteristiche del circuito ritenendolo tra i migliori del Campionato. “Noi pensiamo che Tramatza