Campi ormeggio, pesca professionale e auto elettriche nell’agenda del direttore dell’Amp

Cabras

Massimo Marras aveva superato la selezione ed è stato rinominato alla guida dell’ente



Campi ormeggio, pesca professionale, lavori a San Giovanni di Sinis, e anche punti di ricarica per le auto elettriche lungo la costa. Sono le attività alle quale sta lavorando e continuerà a lavorare Massimo Marras, direttore dell’Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Maldiventre, appena riconfermato alla guida dell’ente.

La nomina è arrivata nei giorni scorsi. L’incarico di Marras era terminato con la fine del primo mandato del sindaco di Cabras, Andrea Abis. Il direttore aveva partecipato alla nuova selezione e l’aveva superata ad ottobre.

“Stiamo lavorando a un progetto che riguarda i campi ormeggi, con fondi del Pnrr”, anticipa il direttore Marras. “E siamo impegnati anche sulla pesca professionale: abbiamo presentato al Ministero un piano di co-gestione della pesca e speriamo entro l’anno di avere importanti novità”.

“C’è in ballo anche l’installazione di punti di ricarica per auto elettriche lungo la costa, che stiamo seguendo come Area marina, oltre all’ordinaria gestione”, spiega Marras.

L’Area marina sta seguendo anche gli importanti interventi per la realizzazione delle fognature a San Giovanni di Sinis. E sempre nella spiaggia nella pensiola del Sinis anche della sistemazione della strada di accesso agli scavi di Tharros e i lavori di riqualificazione del parcheggio all’ingresso della borgata: “Sono in capo all’area marina e speriamo di concludere entro l’estate prossima”, conferma il direttore.

Intanto si è conclusa una prima fase di lavori sulla Cupola, “approfittando del fatto che non ci fossero più tartarughe”, precisa il direttore dell’Amp. “È stata eseguita una importante ristrutturazione della copertura, del cornicione e si sono eseguiti alcuni lavori sulle pareti contro l’umidità”.

“Saremo pienamente operativi in primavera, quando arriveranno nuove Caretta caretta”, conclude Massimo Marras.

Venerdì, 24 novembre 2023