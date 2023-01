Oristano

Il dirigente dell’Asl Serusi chiede un provvedimento urgente per la gravissima situazione. Ma le ambulanze continuano ad arrivare

Il Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano chiuso di nuovo e con accesso limitato solo ai casi di estrema urgenza, quali ictus, infarti o traumi o infezioni gravi. Lo chiede ancora una volta il direttore dell’Asl di Oristano Angelo Maria Serusi, in una lettera inviata ai vertici dell’Areus che gestisce il servizio di soccorso 118. Il provvedimento a valere sino a martedì della prossima settimana, il 31 gennaio.

Il direttore Serusi, che in merito ha informato l’assessore regionale alla sanità Carlo Doria, motiva questa richiesta con la situazione sempre più grave del reparto Medicina dove sono rimasti in servizio appena due medici, a causa della malattia di alcuni sanitari e dall’uscita dal reparto di altri due sanitari che hanno lasciato Oristano.

In questi giorni anche alcuni primari, e tra questi quelli dello stesso Pronto soccorso e della Cardiologia, stanno riservando alcune ore al reparto Medicina, in aiuto dei colleghi di Medicina oberati di lavoro per la presenza di 55 pazienti (di cui 5 col Covid), con tutti i posti letto occupati.

Questa notte un medico del reparto Chirurgia, invece, è stato destinato a coprire il turno sguarnito.

Nonostante la richiesta del direttore Serusi, partita sabato scorso verso gli uffici dell’Areus, le ambulanze del 118, comunque, continuano ad arrivare al Pronto soccorso di Oristano.

La triste conferma che l’incontro svoltosi la settimana scorsa a Oristano con i vertici dell’Asl, gli amministratori locali e l’assessore regionale alla sanità Carlo Doria, non solo non ha portato nessuna ricetta magica per una soluzione alla drammatica crisi dell’ospedale San Martino, ma di fatto non ha trovato la minima soluzione per il superamento almeno temporaneo di questa crisi, che resta tale e che pone seri problemi per la tutela della salute degli utenti della provincia di Oristano e del centro Sardegna.