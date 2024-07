riapre al traffico via Mazzini

In risposta alle richieste dei commercianti, il Comune di Oristano ha deciso di riaprire al traffico via Mazzini durante lo svolgimento della manifestazione “Shopping sotto le stelle”. Questa decisione segna un cambio di rotta rispetto alla chiusura inizialmente prevista per favorire l’evento. La riapertura al traffico e alla sosta in via Mazzini è stata presa dopo un attento confronto con i commercianti, che hanno ritenuto più vantaggiosa per le loro attività la possibilità di accesso dei veicoli. Pertanto, a partire da oggi, i mezzi che giungeranno in piazza Roma da via Figoli potranno svoltare come di consueto verso via Mazzini, mentre rimane vietato proseguire verso piazza Roma e via Tharros. La chiusura iniziale di via Mazzini era stata disposta in via provvisoria e sperimentale per le prime giornate di “Shopping sotto le stelle”, con l’intento di creare un’area pedonale più ampia e sicura per i partecipanti all’evento. Tuttavia, dopo un’attenta valutazione e in risposta alle necessità espresse dai commercianti, si è ritenuto opportuno permettere nuovamente il transito e la

