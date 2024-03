Oristano

La cerimonia in piazza Roma

Si è svolta oggi la cerimonia di consegna di una nuova ambulanza alla città di Oristano, donata alla Lavos – Libera Associazione Volontari del Soccorso che opera nel territorio oristanese – grazie al generoso contributo del Gruppo Crai.

La donazione rappresenta un segno tangibile della vicinanza di Crai Sardegna ai volontari Lavos che operano nel territorio. Un significativo riconoscimento alla costante professionalità e umanità degli operatori da parte del Gruppo Distributivo sardo che, ancora una volta, si dimostra vicino alla comunità di cui fa parte con azioni solidali attente al benessere sociale.

L’iniziativa è un importante contributo alla qualificazione e al potenziamento dei servizi locali per l’emergenza in cui opera l’associazione LAVOS con volontari del servizio sanitario del 118 coordinati dalla centrale operativa di Cagliari, a supporto dei cittadini in varie realtà, tra cui assistenza domiciliare, eventi sportivi, sagre e importanti manifestazioni folcloriche di grande richiamo come la Sartiglia di Oristano e i campionati di motocross.

Il modernissimo mezzo, un Fiat ducato allestito da Polaris per Orion, è dotato di tutti gli strumenti sanitari necessari per gestire al meglio le emergenze e fornire il massimo comfort ai