Nei prossimi mesi, con l'arrivo del gas naturale in sostituzione dell'attuale aria propanata, le 3.100 utenze allacciate alla rete di distribuzione cittadina del gas di Nuoro potranno contare sui benefici di una fonte energetica più economica, continua e sicura che garantirà un risparmio in bolletta fino al 30% a seconda degli usi.
L'iniziativa è stata presentata nella sala di
rappresentanza del Palazzo municipale dal sindaco Emiliano Fenu,
dall'assessora all'Agricoltura, Mariangela Crabolu, e
dall'amministratore delegato di Medea, Ruggero Bimbatti. Alla
presentazione ha preso parte anche Gianfranco Zola, campione sardo,
simbolo del calcio degli anni '90 e 2000, già protagonista della
campagna pubblicitaria di Medea, La conversione al gas naturale
abiliterà da subito un risparmio in bolletta compreso tra il 20 e
il 30%, grazie ai costi inferiori connessi alla distribuzione del
metano e all'imminente definizione del contesto tariffario connesso
al DPCM Sardegna che prevede l'equiparazione dei costi del metano a
quelli degli utenti del resto del Paese. Sul piano ambientale,
inoltre, il gas naturale consentirà di ridurre l'impronta carbonica
equivalente alla CO2 assorbita da 2.300 alberi.
Grazie a un investimento da 5 milioni di euro,
interamente a carico di Medea, verrà trasformata l'intera rete
cittadina, lunga 105 chilometri, e sostituito l'attuale impianto ad
aria propanata con un deposito criogenico di Gnl (Gas Naturale
Liquefatto) che rifornirà in maniera continua e sicura la
città.
Cambiando la natura del gas distribuito, prima
dell'effettivo switch, i clienti dovranno sottoscrivere un nuovo
contratto di fornitura con una società di vendita di propria
scelta; Medea si farà carico dell'eventuale adeguamento degli
impianti interni e dei costi di accertamento documentale e
attivazione. "La disponibilità del gas naturale - ha dichiarato
Fenu - rappresenta un'opportunità importante non solo per le
famiglie, ma anche per le attività economiche...