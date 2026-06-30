Nuoro passa al metano con Medea, risparmi in bolletta fino al 30% - Notizie

Nei prossimi mesi, con l'arrivo del gas naturale in sostituzione dell'attuale aria propanata, le 3.100 utenze allacciate alla rete di distribuzione cittadina del gas di Nuoro potranno contare sui benefici di una fonte energetica più economica, continua e sicura che garantirà un risparmio in bolletta fino al 30% a seconda degli usi.L'iniziativa è stata presentata nella sala di rappresentanza del Palazzo municipale dal sindaco Emiliano Fenu, dall'assessora all'Agricoltura, Mariangela Crabolu, e dall'amministratore delegato di Medea, Ruggero Bimbatti. Alla presentazione ha preso parte anche Gianfranco Zola, campione sardo, simbolo del calcio degli anni '90 e 2000, già protagonista della campagna pubblicitaria di Medea, La conversione al gas naturale abiliterà da subito un risparmio in bolletta compreso tra il 20 e il 30%, grazie ai costi inferiori connessi alla distribuzione del metano e all'imminente definizione del contesto tariffario connesso al DPCM Sardegna che prevede l'equiparazione dei costi del metano a quelli degli utenti del resto del Paese. Sul piano ambientale, inoltre, il gas naturale consentirà di ridurre l'impronta carbonica equivalente alla CO2 assorbita da 2.300 alberi.Grazie a un investimento da 5 milioni di euro, interamente a carico di Medea, verrà trasformata l'intera rete cittadina, lunga 105 chilometri, e sostituito l'attuale impianto ad aria propanata con un deposito criogenico di Gnl (Gas Naturale Liquefatto) che rifornirà in maniera continua e sicura la città.Cambiando la natura del gas distribuito, prima dell'effettivo switch, i clienti dovranno sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura con una società di vendita di propria scelta; Medea si farà carico dell'eventuale adeguamento degli impianti interni e dei costi di accertamento documentale e attivazione. "La disponibilità del gas naturale - ha dichiarato Fenu - rappresenta un'opportunità importante non solo per le famiglie, ma anche per le attività economiche...

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