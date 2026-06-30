L'Università di Sassari nel mondo con 11 progetti di cooperazione - Notizie

Con "UniSS nel mondo", l'Università di Sassari celebrerà gli unidici progetti di cooperazione internazionale con dieci Paesi, realizzati con il sostegno della Regione Sardegna.

L'evento si svolgerà lunedì 6 luglio dalle 8:30 alle 13:30 nell'aula magna del dipartimento di Medicina Veterinaria, nel complesso di via Vienna, con la partecipazione di docenti e ricercatori impegnati in iniziative che portano le competenze dell'Ateneo in contesti complessi del Mediterraneo, Africa e America Latina.

Moderata dal prorettore, Antonio Varcasia, insieme con Camila Gonzalez Rosas e Simona Gabrielli, la giornata inizierà con una panoramica sulle attività internazionali dell'Università di Sassari.

Si presenteranno progetti su temi strategici come inclusione, formazione internazionale, innovazione agricola e tutela ambientale in vari Paesi, tra cui Venezuela, Angola, Libano, Perù, Costa d'Avorio, Uganda, Tunisia e Colombia.

Tra le iniziative, spiccano progetti per migliorare la sicurezza alimentare, la sostenibilità agricola, la salute pubblica e l'empowerment delle comunità locali, con particolare attenzione alla cooperazione scientifica e formativa.

La mattinata si concluderà con la presentazione di Parasitoons, progetto internazionale che utilizza edutainment e gamification per prevenire zoonosi parassitarie, coinvolgendo partner di Giordania, Egitto, Tunisia e Grecia.



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