Notti di Santa Lucia: Nurachi si prepara tra fede, falò, mostra mercato e degustazioni

Nel pomeriggio di martedì 12 dicembre sa Priorissa e is Oberaias faranno il loro ingresso nella piazza della chiesa, accompagnate dalle bandiere dei comitati e da is goccius, preghiere cantate. Il rito religioso si concluderà con l’accensione del falò in onore di Santa Lucia e torneranno Sa Festa in pratza con i balli tipici e Sa Chena manna.

Nella mattina di domenica 10 dicembre sa cricca manna sarà impegnata nella raccolta della legna per il falò nelle vie del paese e con il taglio dell’alloro. Il mercato di Santa Lucia aprirà alle 10 e si potrà visitare ancora la mostra sui Muccadoris. La mattina prosegue con le Cantine in festa e is Cantadoris. I visitatori potranno degustare i vini e l’aperitivo della tradizione nurachese in compagnia dei migliori cantanti della tradizione sarda.

L’edizione 2023 è molto ricca. Si comincia sabato 9 dicembre con il mercato di Santa Lucia e i prodotti degli artigiani. La tradizione sarda avrà ampio spazio con is Muccadoris pintaus: ci sarà spazio per l’inaugurazione di una mostra sull’arte della lavorazione dei Muccadoris nella tradizione campidanese e un laboratorio degli artigiani decoratori e esposizione di antichi reperti. Sempre sabato ci sarà anche Sa Festa in pratza: protagonisti i balli sardi con gli abiti dei paesi della provincia di Oristano. La serata si chiuderà con Sa chena manna: una grigliata di carne, bruschette, castagne e vino per tutti.

La comunità di Nurachi conserva con cura una ricca storia che si perde nelle profonde notti di dicembre: sono le Notti di Santa Lucia, che nel centro del Sinis hanno segnato da sempre il debutto in società delle giovani donne, in particolare sa Priorissa e is Oberaias. Organizzate dalla Pro loco, dal Comune e dalla Leva 2010, quest’anno le Notti di Santa Lucia si celebrano il 9 e il 10 dicembre, con i mercati degli artigiani, e il 12 e 13 dicembre con il rito religioso. La manifestazione ha il patrocinio dell’Assessorato regionale del Turismo.

La storia della festa. Sessantotto anni fa Giuseppina Canu aveva 21 anni e fu scelta per essere Priorissa: oggi, a 89 anni, ha indossato la stessa gonna di quel 12 dicembre 1955. “Avevo scelto il tessuto migliore”, spiega, indicando la gonna che ancora splende nella sua bellezza con i decori floreali in velluto. “Eravamo giovani, eravamo tantissimi, la piccola piazza era gremita di tutti i nurachesi e avevamo ballato per tutta la notte davanti al fuoco. Ho dei ricordi molto belli. In quegli anni ballavamo i balli sardi e anche quelli che cominciavano ad andare di moda”.

Ma la festa vera e propria a quel tempo durava un anno intero. “Con le mie amiche che avevo scelto come Oberaias“, ricorda la signora Canu, “Rosa Scalas e Celestina Lochi (rispettivamente del 1933 e del 1935), andavamo ogni sabato in giro per le case del paese a chiedere fiori freschi da porre ai piedi del simulacro di Santa Lucia, esposto nella chiesa. Avevamo il compito di tenere in ordine e pulita la cappella dedicata alla santa protettrice della vista. All’invito che resta un rito dopo l’investitura del ruolo di Priorissa, eravamo in pochi: c’erano le nostre famiglie e il parroco. Oggi invece questo aspetto della festa è un momento da vivere tutti insieme. Ricordo che dopo i festeggiamenti del 12 e 13 dicembre in modo più ristretto si celebrava Santa Lughiedda”.

C’è poi un altro aneddoto che si perde nella prima metà del 1900: dai racconti di Giuseppina Canu emerge che dopo l’investitura ufficiale si viveva il momento de s’intregu, quando la nuova Priorissa veniva accolta dalla precedente: si trattava di una sorta di passaggio di consegne in forma strettamente privata, tra le ragazze. Con il tempo questo rito si è perso, ma nulla toglie che dopo attenti studi possa tornare a essere un momento importante.

Per diventare Priorissa è sempre esistito un elenco conservato nella parrocchia, al quale i genitori potevano iscrivere le proprie figlie, per un puro desiderio o per sciogliere un voto nei confronti di Santa Lucia. Il nome della prescelta veniva poi annunciato in chiesa durante la messa dell’Epifania. Stefana Murgia fu Priorissa all’età di 17 anni, nel 1979. “Quell’anno ricordo di essermi arrabbiata così tanto con mia mamma che mi iscrisse contro il mio parere. Eppure capii solo vivendo questa esperienza che fu un momento molto ricco per me, da cui ho imparato tanto. Il paese”, dice Murgia, “collaborò alla riuscita della festa. Le mie Oberaias erano Eufrasia Pinna e Annarita Manca. Ricordo che diverse famiglie ci prestarono i loro gioielli più preziosi da indossare proprio la sera del 12 dicembre: per molte persone era motivo d’orgoglio, un desiderio, che sa Priorissa e is Oberaias potessero splendere ancora di più con indosso dei gioielli importanti. Qualcuno ce li prestò per sciogliere un voto personale. I nostri abiti erano semplici e non tradizionali, sono felice che l’abito tradizionale stia tornando in auge per celebrare Le Notti di Santa Lucia”.