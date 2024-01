Non sulla scopa, ma di corsa: a Putzu Idu arriva la Befana nella comunità delle Evaristiane

Feste Iniziativa promossa da Rosalba Cabula del Marathon Club di Oristano

L'arrivo nella sede della comunità, lo scorso anno

San Vero Milis

A Putzu Idu anche quest’anno la Befana arriverà di corsa e non sulla scopa. Non manca l’appuntamento l’iniziativa promossa da Rosalba Cabula, del Marathon Club di Oristano, in collaborazione con atleti appartenenti alle società di corsa su strada della provincia e con la Compagnia Evaristiane del Sacro Cuore.

“La Befana vien… di corsa” è in programma la mattina di sabato, 6 gennaio. L’appuntamento per i partecipanti è alle 8.45 all’ingresso della borgata marina (nel parcheggio), per la partenza della corsa e camminata ludico – motoria, che porterà gli atleti e i camminatori presso la comunità-alloggio di via Evaristo Madeddu, dove si svolgerà la tradizionale consegna delle caramelle agli ospiti. Ci sarà anche un piccolo rinfresco per tutti.

Giunta alla nona edizione, la manifestazione come sempre vuole “regalare un sorriso e condividere un bel momento di convivialità in compagnia degli operatori e degli ospiti della comunità alloggio”, spiega l’organizzatrice.

Giovedì, 4 gennaio 2024

