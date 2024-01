Al via i saldi: qualche consiglio da Adiconsum per fare buoni affari

Cagliari

Diritti e doveri dei negozi e dei clienti

In vista dei saldi invernali, che in Sardegna partiranno domani, venerdì 5 gennaio – l’Adiconsum regionale, guidata dal presidente Giorgio Vargiu, ha pubblicato alcuni utili consigli per far sì che gli acquisti “risultino dei buoni affari”:

verificare i prezzi almeno una settimana prima dell’inizio ufficiale dei saldi;

controllare che il cartellino del prezzo riporti percentuale di sconto, prezzo finale e prezzo dei 30 giorni precedenti;

diffidare degli sconti esagerati;

controllare che il capo in vetrina che si vuole acquistare sia lo stesso che è all’interno del negozio;

fare attenzione ai capi a prezzo pieno che potrebbero trovarsi insieme a quelli in saldo.

“Il negozio è tenuto ad accettare le carte di pagamento”, ricorda Adiconsum Sardegna, ma la prova dei capi è a discrezione del commerciante: “se non la consente, non acquistare il prodotto se non sei convinto al 100%”, suggerisce l’associazione.

Anche il cambio del prodotto è a discrezione del commerciante, a meno che non si tratti di un capo difettoso: “In questo caso, infatti, il venditore è tenuto ad effettuare il cambio per legge, mentre il consumatore ha tempo due mesi per segnalarlo”, precisa l’associazione dei consumatori.

In caso di comportamenti chiaramente scorretti, l’Adiconsum Sardegna consiglia di rivolgersi alla polizia municipale e di segnalare l’accaduto alla sede territoriale Adiconsum più vicina.

L’associazione di consumatori menziona tra i doveri del commerciante anche l’obbligo di indicare la percentuale di sconto, il prezzo finale, ma anche il prezzo più basso applicato all’articolo nei 30 giorni precedenti. In caso di inottemperanza, è prevista una sanzione dai 516 ai 3.098 euro.

Giovedì, 4 gennaio 2024