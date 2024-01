Su Gazetinu, giòbia 4 de ghennàrgiu de su 2024

Cara a is Eletziones regionales – A prus de su tzentru-manca, fintzas su tzentru-dereta si diat pòdere presentare partzidu pro is Eletziones regionale in Sardigna. In s’Ìsula nostra s’at a votare su 25 de freàrgiu. Is candidaduras annuntziadas sunt giai tres: a un’ala Alessandra Todde, chi ghiat su “Campu largu”, sa coalitzione formada dae su Partidu Democràticu, dae su Movimentu Chimbe Isteddos e dae àteras fortzas polìticas. Si bolet candidare fintzas Renato Soru, chi at guvernadu sa Sardigna intra de su 2004 e su 2009 e chi est istadu intra de is fundadores de su PD, in su 2007, chi curret cun sa Coalitzione sarda.

Eris s’est proposta fintzas Alessandra Zedda, consigiera regionale de Fortza Itàlia, chi fintzas a su mese de onniasantu de su 2022 fiat vitze-presidente de sa Giunta regionale ghiada dae Christian Solinas. Zedda at annuntziadu chi at a cùrrere comente a indipendente, cun una coalitzione chi dd’ant postu “Anima de Sardigna”. Ma abetat de cumprèndere ite ant a fàghere is partidos de su tzentru-dereta, chi sunt tirriende intra de sa candidadura torra de su presidente Solinas, de su Partidu Sardu de Atzione e agiudadu dae sa Lega, e cussa de su sìndigu de Casteddu Paolo Truzzu, de is Frades de Itàlia, consigieri regionale dae su 2014 a su 2019.

In s’interis, in is dies passadas est nàschida sa cambarada “Alleàntzia sarda e democràtica”, pro agiudare a Renato Soru. Dd’ant fata nàschere unos 30 dirigentes e tesserados de su PD, chescende-sì contras de su determinu de sa Diretzione regionale de su partidu de agiudare sa candidadura de Alessandra Todde sena de fàghere in antis is eletziones primàrias. Intra de custos iscritos de su PD chi si sunt chescende ddoe sunt fintzas unos cantos rapresentantes aristanesos de su partidu, comente a sa segretària provintziale Maria Obinu e su segretàriu de su tzìrculu de Aristanis Roberto Martani, chi si sunt dimìtidos dae is incàrrigos chi teniant in su PD.

Cun Soru ddoe sunt fintzas “Atzione” de Carlo Calenda e is indipendentistas de “Vota Sardigna”, lista chi ponet paris Progres, Sardigna Tzèrriat Sardigna e Irs. Un’àtera cambarada indipendentista, “A innantis”, fundada dae Franciscu Sedda, s’at a presentare imbetzes in custas Eletziones regionales cun su Movimentu Chimbe Isteddos, in agiudu de Alessandra Todde.

Antoni Nàtziu Garau

