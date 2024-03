San Nicolò d’Arcidano

Ecco la procedura annunciata dalla Asl. Per i 500 esclusi sarà attivato un Ascot

Potrà continuare ad assistere solo 1.000 dei suoi attuali 1.500 pazienti il medico di base in servizio a San Nicolò d’Arcidano, mentre frequenterà la scuola di specializzazione. Il dottor Stefano Vacca ha deciso di rimanere comunque in attività in paese, ma la legge prevede che durante la specializzazione i medici non superino il massimale di 1.000 assistiti.

Il distretto sanitario di Ales-Terralba, diretto dal dottor Andrea Floris, ha comunicato che tutti gli attuali assistiti del dottor Vacca dovranno ripetere la scelta del medico.

“A partire dal pomeriggio di giovedì 14 marzo, sarà possibile effettuare la scelta del medico sostituto di San Nicolò d’Arcidano secondo il seguente schema orario: dal lunedì al venerdì, dalle 15 sino all’esaurimento dei posti disponibili. La scelta potrà avvenire unicamente presso il Poliambulatorio di Terralba o attraverso la procedura online: saranno distribuiti 90 numeri per serata, fino al massimale dei 1000 previsti”, si legga in una nota della Asl 5.

“Ogni paziente potrà effettuare scelte con delega solo per il proprio nucleo familiare convivente o per un familiare non autosufficiente”, si legge