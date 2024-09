Attentato incendiario contro due auto, scatta l'allarme

Nella notte tra lunedì e martedì, Olbia è stata teatro di un attentato incendiario che ha coinvolto due auto. I primi segnali di allerta sono stati lanciati intorno alle 23:15, quando i vigili del fuoco della città sono stati chiamati a intervenire simultaneamente in via Alessandro Volta e via Leonardo Da Vinci. Le fiamme hanno avvolto le due auto, distruggendole completamente, ma fortunatamente non hanno avuto la possibilità di propagarsi ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze. La squadra dei vigili del fuoco di Olbia, coadiuvata da un’autobotte, ha lavorato con rapidità ed efficienza per domare i roghi e contenere i danni. La prontezza dell’intervento ha impedito che l’incendio si estendesse ulteriormente, evitando così potenziali danni a proprietà circostanti. Attualmente, le cause degli incendi sono ancora in fase di accertamento. Le indagini sono in corso e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Olbia, che stanno cercando di fare luce sulle circostanze che hanno portato ai roghi. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi e continuano a lavorare per determinare

