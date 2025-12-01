All'età di 92 anni è morto Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. La sua vita privata è stata segnata da grandi amori, tre figli, delusioni e il terribile lutto dello scorso luglio.

Il matrimonio e i tre figli

Pietrangeli è stato sposato per 15 anni con l'indossatrice Susanna Artero, dalla quale ha avuto tre figli: Marco, Giorgio e Filippo. Si conobbero giovanissimi quando lui aveva 21 anni e lei 18, poi lei lo lasciò perché innamorata di un altro uomo, più giovane. Pietrangeli raccontava che aveva provato a trattenerla ma che non c'era stato niente da fare.

L'amore con Licia Colò

Dopo la separazione ha avuto una relazione, dal 1987 al 1994, con la conduttrice televisiva Licia Colò. In un'intervista nel 2023 a 'D - la Repubblica' aveva ammesso di essere stato molto male quando la storia finì. "Con Licia pensavo sarebbe stata la storia definitiva. Pensi che per lei mi ero trasferito a vivere a Casal Palocco: tanto carino, per carità, ma per uno come me abituato a Roma nord, è stata una grande prova d’amore. Mi dicevano tutti all’epoca 'Ma dai che ci vuole? In 20 minuti sei a Palocco'. Sì, magari… alla fine ho comprato casa e mi sono trasferito a un passo dal mare, in mezzo al verde", raccontava. "Party, viaggi, premiazioni ci sono sempre stati. Ma Licia era diversa. Mi diceva scherzando: 'Certo che ti faccio risparmiare un sacco di soldi. Non mi piacciono i gioielli e detesto pure le pellicce'. In compenso faceva degli spaghetti con i capperi di Pantelleria, di-vi-ni", diceva.

In un'intervista al settimanale 'Oggi', sempre nel 2023, invece ammetteva: "Una parte di me spera ancora che torneremo assieme. Non ho paura di rimanere da solo. È che ho voglia di Licia".

Oggi la conduttrice lo ha ricordato all'Adnkronos : "Nicola è stato un campione nella vita e nello sport, un esempio di grande coraggio. È sempre stata una persona che ha diviso, nel senso che alcuni lo amavano e altri non lo sopportavano, proprio perché era coraggioso, trasparente e non ha mai avuto paura di prendere posizioni scomode, anche fino all'ultimo. E io proprio di questo mi sono innamorata a suo tempo".

La morte del figlio Giorgio

Lo scorso luglio il terribile lutto. Nicola Pietrangeli apprese, mentre si trovava ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per accertamenti, della morte di suo figlio Giorgio Pietrangeli, a causa di un male incurabile . Aveva 59 anni.

Il figlio del leggendario tennista era stato uno dei primi campioni italiani di surf negli anni Ottanta: aveva partecipato con la Nazionale ai Mondiali del 1988 a Portorico e agli Europei in Portogallo l'anno successivo.