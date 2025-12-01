Una donna, soprannominata 'langoustine lifter', è ricercata a Londra dalla polizia per una serie di furti piuttosto bizzarri che coinvolgono aragoste, carne di manzo da sirloin e persino fiori da aziende di tutta Londra.

La ladra è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza mentre rubava una cassa di langoustine (aragoste norvegesi) del valore di circa 300 sterline davanti al ristorante stellato Michelin Elystan Street.

Nelle successive indagini, è emerso che la stessa donna sarebbe coinvolta anche nel furto di circa 800 sterline di sirloin beef (controfiletto di carne bovina) da un altro ristorante, Galvin La Chapelle.

Ma non solo: anche un fiorista di Londra ha denunciato il furto di orchidee rare, per un valore stimato attorno alle 400 sterilne, attribuendo alla stessa persona l’azione, osservata dalle telecamere di sorveglianza. E un altro ristorante, 104 Restaurant a Notting Hill, avrebbe subito il furto di un secondo box di langoustine.

Azione sistematica

Secondo i proprietari dei locali, il modus operandi suggerisce che non si tratti di furti “casuali”, ma piuttosto di un’azione sistematica e consapevole: rubare ingredienti costosi o “lusso” (carne pregiata, pesce costoso, fiori rari) per poi forse rivenderli a ristoranti, pub o altri acquirenti all’ingrosso.

La polizia metropolitana di Londra ha confermato di essere intervenuta su più segnalazioni e di aver aperto un’indagine, chiedendo a chiunque avesse informazioni di contattarli.

I furti

Il primo furto della cassa di langoustine è avvenuto la mattina di martedì 25 novembre davanti a Elystan Street, stellato Michelin, a Chelsea intorno alle 8 del mattino.

Subito dopo la pubblicazione del video da parte del proprietario del ristorante Phil Howard, altri ristoratori e un fiorista hanno riconosciuto la donna come la stessa persona, portando ad una catena di segnalazioni in città.

Con l’aumentare delle segnalazioni, gli chef londinesi hanno iniziato a scambiarsi messaggi frenetici su WhatsApp in quella che — secondo alcuni — assomiglia ad un “whodunnit natalizio”.