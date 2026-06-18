Neri Marcorè e Ludovica Nasti al Festival del Cinema a Tavolara - Notizie

Il conto alla rovescia per la 36/a edizione del Festival Cinema di Tavolara - Una notte in Italia, in programma dal 14 al 19 luglio 2026 tra San Teodoro, Porto San Paolo e l'Isola di Tavolara è già iniziato. Il countdown ha preso il via a giugno con le anteprime, due appuntamenti in programma sabato 21 alle 21.30 a Porto Rotondo, nel piazzale dello Yacht Club, con la proiezione di Némos e Andando per mare di Marco Antonio Pani, e sabato 27 giugno alle 21 a Porto San Paolo, in Piazza Gramsci, con il cineconcerto Metropolis.A luglio il Festival tornerà poi nei luoghi che da oltre trent'anni ne accompagnano la storia, con una nuova settimana di cinema, ospiti, incontri con il pubblico e dialoghi tra libri e film. Il cuore della manifestazione resta sempre l'arena sull'Isola di Tavolara, affacciata sul mare e spesso raccontata come l'arena all'aperto più bella del mondo. Ad accompagnare le serate e gli incontri con il pubblico ci saranno, Neri Marcorè, Ludovica Nasti e la giornalista ANSA Alessandra Magliaro, insieme agli autori, ai registi e agli interpreti ospiti di questa edizione. Il programma prenderà il via il 14 luglio a La Peschiera di San Teodoro, con una serata che intreccia cinema e letteratura. Il 16 luglio il Festival si sposterà a Porto San Paolo, mentre dal 17 e fino al 19 luglio, giornata conclusiva , il Festival approderà poi sull'Isola di Tavolara, cuore simbolico della manifestazione.Accanto alle proiezioni e agli incontri, il Festival ospiterà anche due progetti espositivi. Dal 14 al 22 luglio a Porto San Paolo, in Piazza Gramsci, sarà allestita la mostra CliCiak 2026, mentre a San Teodoro, negli spazi dell'ufficio turistico, sarà visitabile La terrazza, mostra dedicata alle fotografie di Paul Ronald,...

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