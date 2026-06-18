Il conto alla rovescia per la 36/a edizione del Festival Cinema di Tavolara - Una notte in Italia, in programma dal 14 al 19 luglio 2026 tra San Teodoro, Porto San Paolo e l'Isola di Tavolara è già iniziato. Il countdown ha preso il via a giugno con le anteprime, due appuntamenti in programma sabato 21 alle 21.30 a Porto Rotondo, nel piazzale dello Yacht Club, con la proiezione di Némos e Andando per mare di Marco Antonio Pani, e sabato 27 giugno alle 21 a Porto San Paolo, in Piazza Gramsci, con il cineconcerto Metropolis.
A luglio il Festival tornerà poi nei luoghi che
da oltre trent'anni ne accompagnano la storia, con una nuova
settimana di cinema, ospiti, incontri con il pubblico e dialoghi
tra libri e film. Il cuore della manifestazione resta sempre
l'arena sull'Isola di Tavolara, affacciata sul mare e spesso
raccontata come l'arena all'aperto più bella del mondo. Ad
accompagnare le serate e gli incontri con il pubblico ci saranno,
Neri Marcorè, Ludovica Nasti e la giornalista ANSA Alessandra
Magliaro, insieme agli autori, ai registi e agli interpreti ospiti
di questa edizione. Il programma prenderà il via il 14 luglio a La
Peschiera di San Teodoro, con una serata che intreccia cinema e
letteratura. Il 16 luglio il Festival si sposterà a Porto San
Paolo, mentre dal 17 e fino al 19 luglio, giornata conclusiva , il
Festival approderà poi sull'Isola di Tavolara, cuore simbolico
della manifestazione.
Accanto alle proiezioni e agli incontri, il
Festival ospiterà anche due progetti espositivi. Dal 14 al 22
luglio a Porto San Paolo, in Piazza Gramsci, sarà allestita la
mostra CliCiak 2026, mentre a San Teodoro, negli spazi dell'ufficio
turistico, sarà visitabile La terrazza, mostra dedicata alle
fotografie di Paul Ronald,...