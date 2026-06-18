Una piazza diventa palcoscenico con Carmine 2026, la nuova rassegna firmata Cedac in programma dal 19 giugno al 12 settembre a Cagliari, nel quartiere di Stampace: 18 appuntamenti fra teatro e musica, incontri, momenti ludici e serate "a tema" su legalità e inclusione.
L'inaugurazione è affidata allo scrittore Matteo
Porru, protagonista il 19 giugno alle 19.30 in piazza del Carmine
con il suo monologo Chiuso per Festa, produzione 369gradi. Un
viaggio nella mente di un artista, nel momento dell'ispirazione,
quando storie e personaggi si materializzano e si raccontano in una
sorta di personalissimo teatro dell'anima. "Il progetto è nato
durante un aperitivo in compagnia di Valeria Orani, produttrice
teatrale - racconta l'autore de "Il dolore crea l'inverno", Grand
Prix du Livre 2024 e Prix Une Terre, Un Ailleurs 2025, già
vincitore del Premio Campiello Giovani nel 2019 - abbiamo pensato
di fare uno spettacolo non sull'esercizio del teatro, ma sul teatro
che accade nella testa di uno che scrive quando arrivano delle
storie".
Chiuso per Festa, già rappresentato al Festival
Musa Madre a Rebeccu, a Roma e a New York, è uno spettacolo
originale, quasi un gioco metateatrale, o metaletterario, in cui
Porru, in veste di "narr-attore", mostra come "la mente di un
autore, quando inizia a inventare si chiuda, non per ferie, non per
lutto - sottolinea - ma per una festa di creazione di immagini
gravide di possibilità".
Appassionato frequentatore di teatri, fin da
ragazzino, lo scrittore si è nutrito di immagini e ha formato il
suo gusto grazie alla visione di numerosi spettacoli classici e
contemporanei. "A me piace il teatro che ragiona molto sulla
metafora, mi piace il teatro nuovo, quello che non ha paura di
scomporsi e ricomporsi - rivela Matteo Porru - mi...