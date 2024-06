Neoneli

Aiuti anche per l’inserimento di anziani nelle strutture residenziali

Un contributo per l’acquisto di pannolini da neonati e uno per gli assorbenti femminili: sono alcune delle novità del piano socio-assistenziale messo in campo dal Comune di Neoneli. Ci sarà un aiuto anche per gli anziani, nel caso sia necessaria l’accoglienza in strutture residenziali.

La prima delle due novità assolute è la concessione alle famiglie con figli di un bonus di 50 euro mensili per l’acquisto di pannolini e salviette, per i primi tre anni di vita del bambino. Dovrebbero beneficiarne otto famiglie, la spesa annua prevista dal Comune è di 4.800 euro, da fondi di bilancio.

L’altra misura è destinata alle donne di età compresa tra i 12 e i 55 anni, che potranno beneficiare di un contributo mensile di 10 euro per l’acquisto di assorbenti: in questo caso la spesa annua prevista – sempre da fondi di bilancio – è di 10.920 euro. L’aiuto interesserà circa 130 donne.

Per l’accoglienza degli anziani il Comune spenderà invece 9.630 euro da fondi di bilancio.

Con l’introduzione di queste nuove azioni, l’investimento complessivo nel sociale ammonta a 400.778,98 euro di