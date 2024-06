Viabilità La denuncia di un residente della zona che chiede l'intervento della Provincia

Un tratto della strada provinciale 52, in pessime condizioni

Oristano

“Il fondo della strada da troppo tempo è completamente sconnesso e l’aspetto è quello di una strada dismessa e abbandonata, mentre centinaia di macchine la percorrono tutti i giorni”.

È la descrizione della provinciale 52, fatta da un residente della zona che la deve usare e ne denuncia la “vergognosa situazione in cui versa da anni”.

Le contestazioni riguardano in particolare il tratto che collega Sant’Anna di Marrubiu con la provinciale 49 per Arborea.

“Il tratto che attraversa il centro Sassu 1 e 2 è un susseguirsi di buche e solchi che non lasciano scampo all’automobilista costretto agli slalom per evitare questa gruviera”, denuncia ancora l’automobilista. “Il rischio di danni alle automobili è alto, così come quello della sicurezza