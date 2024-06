Confronto Organizzano l'associazione Granate Rosa e il Comitato "No Megacentrale"

Terralba

Si parlerà di comunità, territori da rispettare e prospettive condivise per lo transizione energetica nel corso di un’assemblea pubblica a Terralba, venerdì 7 giugno alle 18.30 nei locali de “Su Magazinu de Akraxiu”, in via Roma 140.

A promuovere l’incontro sono l’associazione Granate Rosa e il Comitato “No Megacentrale”.

Previsti gli interventi della presidente di Granate Rosa, Rosalba Cocco; di Laura Cadeddu, dall’Assemblea per la democrazia energetica Sardegna (ADES) – Comitato “No Megacentrale”; del consigliere comunale di Terralba e fotografo naturalista Gabriele Espis. Il successivo dibattito sarà moderato da Daniela Pisu.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini: hanno già annunciato la propria adesione il Comitato Madiba – Coscienza civile di Terralba, il comitato di quartiere “Domus Beccias”, l’AFNI Sardegna e la LIPU.

Mercoledì, 5 giugno 2024