intervengono i vigili del fuoco

Nella serata di ieri, intorno alle ore 17:30, la sala operativa dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso per un motociclista in difficoltà sul monte di Seneghe. L’uomo, a bordo di un quad, è rimasto bloccato a causa di un’avaria al mezzo, rendendo impossibile il suo rientro in sicurezza. In risposta alla chiamata, è stata immediatamente inviata una squadra dalla centrale di Oristano. I vigili del fuoco, dopo aver localizzato il motociclista grazie alle indicazioni fornite, lo hanno raggiunto nella zona impervia del monte. Fortunatamente, dopo aver accertato che l’uomo fosse illeso e non avesse bisogno di assistenza medica, i soccorritori lo hanno accompagnato fino al centro abitato di Seneghe, garantendogli così un rientro sicuro. L’episodio, che si è concluso senza conseguenze per il motociclista, mette in evidenza l’importanza di adottare misure preventive e di sicurezza quando si affrontano percorsi in aree montuose o difficilmente accessibili. Il monte di Seneghe, con i suoi sentieri suggestivi ma insidiosi, è una meta molto

