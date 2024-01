Oristano

Donazioni di sangue in aumento provincia di Oristano, ma la Sardegna non riesce a soddisfare la domanda ed è costretta a importare ben 30.000 sacche dal Nord Italia.

Lo scorso anno – spiegano all’Avis provinciale – nell’Oristanese le donazioni sono state 7.503, un dato positivo se si considera che sono state raccolte ben 451 sacche in più rispetto ai 12 mesi precedenti. In totale, nell’isola sono 80.000 le donazioni effettuate.

Nel 2023 è stato coperto il fabbisogno di sangue dell’ospedale San Martino di Oristano, in particolare per i talassemici e per le operazioni urgenti e quelle ordinarie. Inoltre, sono state distribuite ad altre strutture ospedaliere fuori provincia ben 1.529 sacche: 362 a Cagliari, 38 a Nuoro, 805 a Sassari, 18 ad Alghero, 109 a Olbia, 187 a San Gavino Monreale e 10 a Ozieri.

Al Centro trasfusionale del San Martino, fino al 31 dicembre 2023, sono state raccolte 2.503 sacche di sangue, oltre alle 3.550 donazioni effettuate in provincia tramite l’autoemoteca dell’Asl di Oristano e alle 1.450 nelle sedi accreditate abilitate a prelevare il sangue.

Le sezioni locali dell’Avis che nell’Oristanese hanno raccolto più donazioni sono quella di Oristano (606) e quella di Ghilarza-Abbasanta-Norbello (555), seguite da Marrubiu (475), Mogoro (430), Simaxis (367), Bosa (329) e Arborea (306). Infine, 510 sacche sono arrivate tramite uscite straordinarie nei paesi della provincia in cui non è presente una sede dell’Avis.

Domenica, 28 gennaio 2024