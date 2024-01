Oristano

Dopo il sorteggio in Corte d’Appello



La Corte d’Appello di Cagliari ha sorteggiato ieri l’ordine nel quale i candidati alla carica di presidente e le liste a loro collegate appariranno sulle schede delle elezioni regionali del 25 febbraio.

Ad aprire l’elenco sarà la candidata del campo largo Alessandra Todde; seguono Paolo Truzzu, alla guida delle liste di centrodestra; e Renato Soru per la coalizione sarda. Al quarto posto Lucia Chessa.

Nelle schede della circoscrizione di Oristano le liste verranno presentate con il seguente ordine: per Alessandra Todde, al primo posto Sinistra Futura, seguita da Demos Democrazia Solidale, Partito Democratico della Sardegna, Alleanza Verdi, Partito socialista italiano sardi in Europa, Uniti per Alessandra Todde, Movimento 5 Stelle, Orizzonte Comune, Fortza Paris e infine Progressista.

La coalizione di centrodestra a sostegno di Paolo Truzzu apre con Forza Italia, Fratelli d’Italia e Alleanza Sardegna Partito Liberale. Figurano poi le liste Lega Salvini Sardegna, Riformatori Sardi, Democrazia Cristiana con Rotondi, UDC Sardegna, Partito Sardo d’Azione e Sardegna al Centro 20/venti.

L’ordine delle liste collegate a Renato Soru prevede +Europa – Azione, Movimento Progetto Sardegna, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, Liberu e Vota Sardigna.

La scheda elettorale si chiuderà con Lucia Chessa e la lista Sardegna R- Esiste.

Alla circoscrizione di Oristano spettano sei seggi nel prossimo Consiglio regionale. Sarà possibile votare dalle 6,30 alle 22 del 25 febbraio.

Martedì, 30 gennaio 2024