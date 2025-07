Napoli, De Bruyne come... Maradona: palleggia di stinco e incanta i tifosi

(Adnkronos) - Kevin De Bruyne come... Maradona. Il nuovo centrocampista del Napoli, arrivato a parametro zero dal Manchester City, sta già incantando i suoi nuovi tifosi nel ritiro di Dimaro, tra assist e giocate sopraffine, mostarando una buona forma fisica. Nonostante sia soltanto all'inizio della sua avventura in Serie A, i fan partenopei, che hanno appena finito di festeggiare lo scudetto conquistato lo scorso anno, hanno già iniziato a sognare.

De Bruyne si è già reso protagonista delle prime partitelle in azzurro, sfornando un assist magico per Lukaku, compagno di squadra in Nazionale, e prendendosi gli applausi dei suoi tifosi con dei palleggi che ad alcuni, a Napoli, hanno ricordato quelli di Maradona. è diventato virale infatti un video dell'ex City che palleggia con lo stinco, alzandosi il pallone e riprendendolo allo stesso modo prima di metterlo a terra con uno stop fatato.

Immediato il paragone con i celebri palleggi, diventati iconici, di Maradona. Prima della semifinale di ritorno di Coppa Uefa del 1989 tra Napoli e Barcellona, Diego stregò il San Paolo iniziando a palleggiare sulle note di 'Life is life' degli Opus. Un video da cui De Bruyne sembra aver preso ispirazione.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie