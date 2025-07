Laila Hasanovic, le vacanze 'misteriose': prima con Sinner, poi torna a casa

(Adnkronos) - Sardegna, sole e... Laila Hasanovic. Dopo la vittoria a Wimbledon per Sinner è tempo di relax. Il numero 1 del mondo si sta riposando godendosi le meritate vacanze, prima di tornare ad allenarsi in vista del Masters 1000 di Cincinnati e soprattutto degli US Open 2025, tornei a cui arriverà da campione in carica.

Jannik è stato avvistato a Porto Cervo, sorridente e rilassato, con un look casual da spiaggia che conferma l’atmosfera da vacanza. Ma ai fan più attenti non è sfuggito un dettaglio curioso: Laila Hasanovic, la sua presunta fidanzata, ha pubblicato su Instagram una foto del mare ripreso dall'alto, da un elicottero. Un indizio che per molti confermerebbe la loro relazione o almeno la frequentazione.

Poche ore fa, però, Laila ha annunciato il suo ritorno dalle vacanze con una serie di scatti e la didascalia: "Cuore pieno e ricaricato". Tra i commenti, spicca una domanda diretta: "Dove sei stata? A Porto Cervo?". Sarà solo una coincidenza o l'ennesima prova di una vacanza trascorsa insieme?

Laila Hasanovic è nata l'8 novembre 2000 a Copenaghen ed è una modella danese di origini bosniache. Il suo profilo Instagram conta ben 346mila follower e condivide foto relative alla sua realtà quotidiana. Vive nella sua città natale, anche se il lavoro la porta a viaggiare spesso. La modella ha avuto, recentemente, una relazione con il figlio di Michael Schumacher, il pilota Mick.

