Napoli, 51enne trovata morta in casa: non si esclude l'omicidio
Il cadavere di una donna di 51 anni è stato ritrovato oggi, venerdì 14 novembre, nella sua casa nel quartiere Piscinola in periferia a Napoli. Non si esclude l'omicidio. La polizia sta cercando di ricostruire quanto accaduto.
