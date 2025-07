Morto annegato Malcolm-Jamal Warner, Theo dei 'Robinson' aveva 54 anni

(Adnkronos) - Malcolm-Jamal Warner, l'attore noto per aver interpretato Theo nella celebre sitcom "I Robinson" con Bill Cosby, è morto a 54 anni. Warner, spiega l'Abc citando la polizia locale, è annegato domenica scorsa al largo del Costa Rica e la causa ufficiale del decesso sarebbe l'asfissia.

L'attore è deceduto vicino a Cocles, una spiaggia a Limón, ha riferito la polizia alla Abc, affermando inoltre che l'attore sarebbe stato travolto da una forte corrente mentre si trovava in acqua. Il corpo è stato formalmente identificato dalla Polizia Nazionale Costaricana.

Warner ha interpretato il giovane Theo per tutte le otto stagioni della serie, andata in onda dal 1985 al 1992 negli Usa, ricevendo anche una nomination agli Emmy per il ruolo.

Warner ha recitato inoltre con Eddie Griffin nella sitcom "Malcolm & Eddie" (1996-2000) e nel ruolo del Dr. Alex Reed nella sitcom "Reed Between the Lines". Nel corso degli anni, è apparso anche come guest star in decine di programmi televisivi. Di recente, l'attore ha recitato nel medical drama della Fox "The Resident" per cinque delle sei stagioni della serie.

