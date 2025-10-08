Musetti-Auger Aliassime oggi a Shanghai: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti torna in campo a Shanghai. Oggi, mercoledì 8 ottobre, l'azzurro affronta il canadese Felix Auger Aliassime negli ottavi del Masters 1000 cinese. Il toscano arriva dal convincente successo nel derby contro Luciano Darderi, mentre il suo avversario ha eliminato l'olandese Jesper de Jong nel terzo turno. La sfida vale doppio, perché mette in palio un posto nei quarti e punti pesantissimi in ottica qualificazione alle Atp Finals di Torino: Musetti è al momento ottavo nella race, il canadese lo segue a ruota (dal decimo posto sale al nono visto l'infortunio di Draper). Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

Il match a Shanghai tra Musetti e Auger Aliassime si giocherà domani, mercoledì 8 ottobre, come terzo match sullo Stadium Court. La partita non inizierà prima delle 12:30 ora italiana.

Il match tra Musetti e Auger Aliassime sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) e in diretta streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.