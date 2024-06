Sassari

Vani i soccorsi con due elicotteri



Il mezzo pesante che guidava ha sbandato ed è precipitato dal cavalcavia, rovesciandosi su un fianco. Un camionista è morto così questa mattina, nonostante l’intervento di due elicotteri per tentare di salvarlo, uno dei vigili del fuoco e l’altro dell’Areus per il trasporto in ospedale.

Il tragico incidente si è verificato intorno alle 10 lungo la Statale 291 Sassari-Alghero, dopo lo svincolo per Bancali.

Ricevuta la segnalazione fatta da alcuni automobilisti al 112, una squadra dei vigili del fuoco della Centrale di Sassari ha raggiunto il mezzo calandosi dall’elicottero e ha liberato l’autista dalla cabina di guida semidistrutta, prima di affidarlo al personale medico.

Poco distante, in fondo al canalone, era atterrato nel frattempo l’elicottero del servizio regionale di elisoccorso.

Le condizioni del camionista – 65 anni, di Porto Torres – erano critiche, anche se in un primo momento era cosciente. Poi una crisi. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma è stato tutto inutile.