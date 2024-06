Cronaca Impegnato anche un elicottero dei vigili del fuoco

Il camion che guidava ha sbandato ed è precipitato dal cavalcavia, rovesciandosi su un fianco. Per soccorrere l’autista ferito sono intervenuti due elicotteri, uno dei vigili del fuoco e l’altro dell’Areus per il trasporto in ospedale.

Una squadra dei vigili del fuoco della Centrale di Sassari ha raggiunto il mezzo e ha liberato l’autista dalla cabina di guida semidistrutta, prima di affidarlo al personale medico.

Il grave incidente si è verificato intorno alle 10 lungo la Statale 291 Sassari-Alghero, dopo lo svincolo per Bancali.

Le operazioni di soccorso erano ancora in svolgimento nella tarda mattinata.

Il camion adagiato su un fianco, tra la vegetazione, in un punto non facile da raggiungere

