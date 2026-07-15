(Adnkronos) - Doppia tragedia nel Cagliaritano. I corpi di due persone, madre e figlio disabile di 89 e 59 anni, sono stati trovati morti nella loro abitazione in via San Giacomo. Secondo le prime ricostruzioni, fatte dai carabinieri intervenuti nell'appartamento di Maracalagonis, il figlio - disabile non autosufficiente - dovrebbe aver avuto un malore fatale. Poi, quando se n'è accorta, la madre non ha retto il colpo ed è morta di crepacuore.

L'anziana dedicava la sua vita al figlio ma poteva contare anche sull'aiuto di alcuni vicini, una coppia con contatti e visite quotidiani. Ieri avevano trovato una situazione normale, ma oggi non erano riusciti a comunicare con la donna e sono entrati con la loro copia delle chiavi. Sono stati loro a ritrovarsi davanti madre e figlio senza vita e dare l'allarme. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118 e dei carabinieri della Compagnai di Quartu, che sotto la guida del comandante Michele Cerri, hanno cercato di ricostruire la vicenda. Sul posto anche il medico legale e il magistrato di turno.