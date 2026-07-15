(di Marzia Piga) Arriverà a oltre un miliardo e mezzo di euro la mole di risorse che il Consiglio si troverà a dover destinare nelle prossime manovrine di bilancio attese in Aula tra la fine di luglio e i primi di agosto. Questo pomeriggio la terza commissione presieduta da Alessandro Solinas ha approvato a maggioranza, con i voti contrari del centrodestra, la variazione di bilancio triennale e ha rimandato all'Aula i 260 emendamenti al testo, tutti presentati dalla minoranza di centrodestra e soppressivi. Il documento potrebbe arrivare in Aula per l'esame finale il 28 luglio, ma nel frattempo agli uffici del Consiglio regionale oggi è approdato anche il disegno di legge di assestamento di bilancio, approvato nei giorni scorsi dalla giunta dopo la parifica del rendiconto 2025 da parte della Corte dei Conti. Un assestamento che prevede i circa 510 milioni di avanzo certificato, di cui però oltre 200 serviranno a coprire il disavanzo delle Asl.
Questo fa sì, come auspicato dallo stesso
assessore regionale della Programmazione e vice presidente della
Giunta Giuseppe Meloni, "che si possa immaginare un lavoro
parallelo che ci consenta, prima della pausa estiva, di chiudere
entrambi i provvedimenti", ha spiegato a margine della seduta della
commissione. Ai commissari l'assessore ha chiarito le cifre: "Oltre
ai 750 milioni già previsti nella variazione, abbiamo individuato
290 milioni di euro di avanzo libero e maggiori entrate per somme
non spese nel 2025 per almeno altri 100 milioni di euro". A questi,
però, si aggiungeranno anche le risorse in arrivo dallo Stato, si
parla di circa 500 milioni, ma manca ancora l'ufficialità del
ministero, che derivano dalle maggiori entrate Irpef del 2024.
Dall'opposizione piovono critiche pesanti: "E'
davvero imbarazzante - tuona Fausto Piga, vice capogruppo Fdi -:
una variazione al...