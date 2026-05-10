(Adnkronos) - Jorge Martin vince il Gran Premio di Francia di MotoGp. Oggi, domenica 10 maggio, il pilota dell'Aprilia ha trionfato sul circuito di Le Mans davanti al compagno di scuderia Marco Bezzecchi, conquistando punti pesanti nella lotta al Mondiale Piloti, che vede ancora leader il pilota italiano ma che ora ha un solo punto di vantaggio sullo spagnolo. La Ducati di Pecco Bagnaia, caduto, invece è costretta a inseguire proprio come Marc Marquez, out per infortunio. Ecco ordine d'arrivo del Gp di Francia a Le Mans, quinto appuntamento del motomondiale, e classifica aggiornata.

L'ordine d'arrivo del Gran Premio di Francia:

1 Jorge Martin (Aprilia)

2 Marco Bezzecchi (Aprilia)

3 Ai Ogura (Aprilia)

4 Fabio Di Giannantonio (Ducati)

5 Pedro Acosta (KTM)

6 Fabio Quartararo (Yamaha)

7 Enea Bastianini (KTM)

8 Raul Fernandez (Aprilia)

9 Fermin Aldeguer (Ducati)

10 Luca Marini (Honda)

11 Johann Zarco (Honda)

12 Alex Rins (Yamaha)

13 Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

14 Franco Morbidelli (Ducati)

15 Jack Miller (Yamaha)

16 Jonas Folger (KTM)

1 Marco Bezzecchi 128 punti

2 Jorge Martin 127

3 Fabio Di Giannantonio 84

4 Pedro Acosta 83

5 Ai Ogura 67

6 Raul Fernandez 62

7 Marc Marquez 57