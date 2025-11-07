La MotoGp torna in pista. Il Motomondiale va di scena in Portogallo con il penultimo appuntamento dell'anno: oggi, venerdì 7 novembre, - in diretta tv e streaming - si corrono a Portimao le prove libere e le pre-qualifiche. Si riparte dal successo della Ducati Gresini di Alex Marquez in Malesia, con il secondo posto della KTM DI Pedro Acosta e il terzo della Honda di Joan Mir.

MotoGp, prove libere e pre-qualifiche Gp Portogallo: gli orari

Le prove libere e le pre-qualifiche del Gran Premio del Portogallo sono in programma oggi, venerdì 7 novembre. La prima sessione di prove libere andrà in scena alle 11.40, mentre per le pre-qualifiche bisognerà aspettare le 15.55.

MotoGp, dove vedere in tv prove libere e pre-qualifiche

Le prove libere e le pre-qualifiche del Gp del Portogallo saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Si potranno seguire inoltre in streaming sull'app SkyGo e su NOW.