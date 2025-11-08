MotoGp, Alex Marquez trionfa nella Sprint del Gp Portogallo. Terzo Bezzecchi
Alex Marquez vince oggi, sabato 8 novembre, in rimonta la gara Sprint del Gp del Portogallo. Il pilota spagnolo, dopo un bel testa a testa con Acosta, ha chiuso sul circuito di Portimao davanti al pilota Ktm e a Marco Bezzecchi, partito dalla pole. Si piazza ai piedi del podio Fabio Quartararo, seguito da Di Giannantonio, Aldeguer e Zarco.
Chiude solo 8° Pecco Bagnaia, crollato nel finale, poi Binder e Pol Espargaro chiudono la top ten. Ritiro per Bulega, caduto al quinto giro.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie