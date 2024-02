Cronaca La sua moto si è scontrata con un'auto, altri due feriti

La scenda dell'incidente nei pressi di Alghero

Alghero

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale ed è stato trasportato in ospedale con l’elicottero. La sua moto di gorssa cilindrata si è scontrata con una Lancia Y. Nell’incidente sono rimasti ferite anche due persone che viaggiavano sull’utilitaria e che sono state trasportate in ospedale con le ambulanza del servizio di soccorso Areus.

L’incidente stradale è avvenuto lungo “La strada dei due mari”, ad Alghero, nella località I Piani.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Alghero e il 118.

Il motociclista è stato traferito nell’ospedale di Sassari con l’elisoccorso dell’Areus: ha riportato lesioni molto gravi alle gambe, una delle quali sarebbe stata compromessa.

I due feriti sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Alghero.

I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri.

Mercoledì, 7 febbraio 2024

