L’altra importante novità di quest’anno è il passaggio del corteo in piazza Manno che, a causa della presenza del cantiere per i lavori di riqualificazione dell’intera area, sarà delimitata da una recinzione e interdetta al pubblico. Potranno passare solamente i Gremi dei contadini e dei falegnami, i cavalieri e il corteo in costume. Non ci saranno modifiche per la partenza dei cavalieri per la corsa alla stella. In tutta l’area sarà però vietato l’accesso del pubblico. L’accesso alla corsa alla stella potrà avvenire dalla stazione dell’Arst.

Per i percorsi e le previsioni dell’apparato di sicurezza, l’eliminazione delle tribune – finora dislocate da piazza Roma e via Mazzini fino a piazza Mariano – non comporta modifiche significative. Nell’allestimento dei percorsi la Fondazione Oristano tiene comunque conto delle esigenze di particolari categorie, quali, ad esempio, persone disabili, fotografi, giornalisti ed emittenti televisive, Gremi dei contadini e dei falegnami.

Spariscono dunque le otto tribune che da anni accoglievano circa 1.000 spettatori (per ciascuna delle due giornate). Il pubblico, nei limiti numerici imposti dalle norme di sicurezza, potrà quindi assistere in piedi, da dietro le transenne, alle evoluzioni dei cavalieri.

L’iniziativa comporta uno sforzo finanziario a carico del Comune e della Fondazione Oristano, per la rinuncia all’incasso derivante dalla vendita dei biglietti, e anche per questo motivo quest’anno viene introdotta a titolo sperimentale. Ma si tratta di uno sforzo che gli organizzatori hanno condiviso all’unanimità in sede di Comitato Sartiglia, con l’intento di migliorare la fruibilità dello spettacolo. Inoltre, si sono volute tenere in considerazione anche le osservazioni degli operatori commerciali che hanno sempre lamentato la forte limitazione alle proprie attività a causa della prolungata presenza delle tribune.

Per il Comune e la Fondazione Oristano con l’eliminazione delle tribune da via Mazzini si ritorna al tempo in cui oristanesi e turisti potevano assistere liberamente alla manifestazione. Un modo per recuperare l’antico spirito della festa di popolo.

La Sartiglia 2024, in programma domenica 11 febbraio e martedì 13, nasce all’insegna di una riscoperta del passato. Una suggestione che si traduce nell’eliminazione delle tribune da via Mazzini, dove si corrono le pariglie, per un ritorno a su connottu. È la novità più importante, ma non l’unica, di questa edizione della giostra equestre, presentata stamane nell’aula consiliare di Palazzo degli Scolopi.

Per questa edizione si annunciano numeri record: la vendita dei biglietti va a gonfie vele e in città sono attese decine di migliaia di presenze. Da domenica 11 a martedì 13 febbraio, nel centro storico di Oristano spazio allo spettacolo, alla tradizione e al fascino di sempre, gli stessi che si ripetono da secoli. Ma già da alcuni giorni in città si respira l’aria di festa con tante manifestazioni, musica e balli per un Carnevale all’insegna dell’allegria.

In via Duomo e in via Mazzini i grandi protagonisti saranno i 126 cavalieri, guidati dai componidoris Giovanni Utzeri (per i contadini) e Fabrizio Manca (per i falegnami), pronti a cimentarsi nella corsa alla stella e nelle evoluzioni delle pariglie.

Sul fronte dell’assistenza sanitaria si conferma l’allestimento di un punto medico avanzato nel parcheggio dell’Arst con una tenda da campo attrezzata con sei posti letto, medico e infermiere.

Sono confermati i sistemi di accesso all’area della giostra che saranno organizzati tramite portali dotati di telecamere per il conteggio del pubblico. Anche per questa edizione il focus degli organizzatori è concentrato sulle abituali parole d’ordine: sicurezza, spettacolo e tradizione. Fondazione Oristano, Comune, Gremi dei contadini e dei falegnami, cavalieri, Prefettura e Questura, vigili del fuoco, Asl e Areus, Pro loco e tutta la complessa macchina organizzativa hanno compiuto ogni sforzo per consentire a tutti di assistere allo spettacolo in sicurezza.

Organizzatori e forze dell’ordine non hanno lasciato niente al caso e all’improvvisazione, elaborando un piano per la sicurezza che prende in esame ogni possibile situazione di emergenza.

La manifestazione, che vede la partecipazione diretta di migliaia di spettatori, viene considerata a rischio elevato e questo comporta l’adozione di misure specifiche. Le forze dell’ordine e il personale della sicurezza della Fondazione Oristano saranno impegnati ad assicurare controlli rigorosi nelle strade e nei punti di accesso ai percorsi, mentre sarà compito dei cavalieri guidati da Giovanni Utzeri e Fabrizio Manca dispensare spettacolo e regalare emozioni.

Mercoledì, 7 febbraio 2024