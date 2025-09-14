Morto Ricky Hatton, l'ex campione del mondo di boxe aveva 46 anni

(Adnkronos) - L'ex campione del mondo di pugilato Ricky Hatton è morto all'età di 46 anni. Hatton è stato trovato morto nella sua casa di Hyde. La polizia di Manchester ha dichiarato di non considerare la morte come sospetta. Un portavoce della polizia ha dichiarato: "Gli agenti sono stati chiamati da un cittadino a recarsi in Bowlacre Road, Hyde, Tameside, alle 6:45 di questa mattina, dove hanno trovato il corpo di un uomo di 46 anni. Al momento non si ritiene che vi siano circostanze sospette".

Hatton ha vinto titoli mondiali nei pesi welter leggeri e welter e il suo stile di combattimento lo ha reso uno dei pugili più popolari del primo decennio del nuovo secolo. Ha scalato i livelli dilettantistici e nazionali per misurarsi con i migliori pugili della sua generazione, tra cui Kostya Tszyu, Floyd Mayweather e Manny Pacquiao.

Soprannominato 'The Hitman', fino alla sconfitta contro Mayweather nel 2007, aveva ottenuto 43 vittorie e nessuna sconfitta. Hatto si era ritirato nel 2012 con un record di 45 vittorie e tre sconfitte.

