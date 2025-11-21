Spencer Lofranco, attore canadese conosciuto per i suoi ruoli in 'Jamesy Boy' e 'Gotti - Il primo padrino', è morto martedì 18 novembre all'età di 33 anni. La notizia è stata confermata dal suo fratello Santino tramite un commovente post su Instagram. Il decesso dell'attore, avvenuta a Vancouver, è ancora oggetto di indagini da parte delle autorità locali della Columbia Britannica, e la causa non è stata ufficialmente determinata.

Nato il 18 ottobre 1992 a Toronto, Spencer Rocco Lofranco era figlio di un avvocato e di una ballerina d'opera. Dopo aver frequentato la Robert Land Academy, Lofranco si era trasferito a Los Angeles per inseguire il suo sogno di diventare attore. Il suo debutto cinematografico risale al 2013, quando ha recitato in 'Innamorarsi a Middleton", una commedia romantica di Adam Rodgers in cui ha condiviso il set con Andy García e Vera Farmiga.

Nel 2014 Lofranco ottenne il suo primo ruolo da protagonista nel dramma 'Jamesy Boy', interpretando il tormentato adolescente James Burns. Il film di Trevor White, che racconta la storia di un giovane che cerca di redimersi dopo una serie di guai con la giustizia, gli permise di mettersi in luce. Lo stesso anno, l'attore ha preso parte anche a 'Unbroken', il film di Angelina Jolie che racconta la storia del campione olimpico Louis Zamperini, interpretato da Jack O'Connell. Nel cast di 'Unbroken', Lofranco recitava nel ruolo di Harry Brooks, accanto a Mary-Louise Parker e Ving Rhames.

Nel 2015 Lofranco continuò a crescere professionalmente, partecipando al film 'Dixieland', diretto da Hank Bedford, in cui ha recitato con Riley Keough e Chris Zylka. Tuttavia, durante lo stesso anno, si trovò coinvolto in un episodio controverso: fu condannato a 50 ore di servizi sociali per omissione di soccorso in seguito a un incidente automobilistico nel quale l'attrice Camille Banham rimase ferita. Il suo ultimo ruolo sul grande schermo fu nel 2018, quando interpretò John Gotti Jr. nel biopic 'Gotti', accanto a John Travolta e Kelly Preston. Il film racconta la vita del noto boss mafioso John Gotti, e Spencer Lofranco ricopriva il ruolo del figlio del criminale, un ruolo che gli permise di dimostrare ulteriormente il suo talento in un contesto cinematografico di alto profilo.

La morte prematura di Lofranco ha sconvolto il mondo del cinema. Nonostante la sua giovane età, il suo talento e la sua presenza sullo schermo lo avevano già reso una promessa del cinema internazionale. I suoi fan e colleghi hanno espresso il loro dolore attraverso i social media, ricordando il suo spirito allegro e il suo impegno nella recitazione.

Spencer Lofranco lascia un vuoto significativo nel mondo dello spettacolo. La sua carriera, che prometteva di crescere e prosperare, è stata tragicamente interrotta. Il suo legame con la famiglia, in particolare con il fratello Santino, è stato al centro dei suoi ultimi messaggi pubblici. Santino ha descritto Spencer come una 'leggenda' che ha 'cambiato le vite' delle persone che lo conoscevano, un tributo che sottolinea l'impatto positivo che l'attore ha avuto su chi lo circondava.