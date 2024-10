Montresta piange Pietro Mastino, il carabiniere morto nell'incidente

Pietro Mastino, 55 anni, originario di Montresta e carabiniere presso la centrale operativa della compagnia di Alghero, è morto questa mattina in un tragico incidente stradale. L’uomo, che viveva da anni a Olmedo, è rimasto coinvolto in uno scontro frontale tra due auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino sulla strada provinciale 19, che collega Alghero a Olmedo. Per cause ancora da accertare, le due vetture si sono scontrate frontalmente. Le squadre di soccorso sono intervenute prontamente: i due conducenti sono stati estratti dai veicoli gravemente danneggiati e trasportati d’urgenza all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, Pietro Mastino non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia Stradale per effettuare i rilievi e determinare le dinamiche dell’incidente. Per i vigili del fuoco del Distaccamento di Alghero, inoltre, si è reso necessario l’uso di cesoie e divaricatori per liberare uno dei conducenti dalle lamiere accartocciate. Nel tempo libero coltivava una profonda passione per l’arte

