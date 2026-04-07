Montecarlo, Bautista Agut si ritira e Berrettini avanza al secondo turno - Rivivi il match

(Adnkronos) - Matteo Berrettini avanza al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, martedì 7 aprile, il tennista azzurro ha affrontato lo spagnolo Bautista Agut nel primo turno del torneo, che si è ritirato al termine del quarto game per un problema fisico (4-0 il punteggio).

Il match ha avuto poco da raccontare: l'azzurro ha strappato subito il primo break e al termine del terzo gioco Bautista Agut ha richiesto un medical time-out. Dopo il rientro in campo, al termine del quarto game e dopo il secondo break di Matteo, lo spagnolo ha alzato bandiera bianca. Domani Berrettini affronterà Medvedev.

Il match di Berrettini ha apertouna mattinata a tinte azzurre sul Court Ranier III. Dopo di lui toccherà a Jannik Sinner, contro il francese Humbert.