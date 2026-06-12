Mont'e Prama, 26 milioni per valorizzare il sistema culturale del Sinis - Notizie

Rendere più accessibili le infrastrutture culturali del sistema Sinis - Mont'e Prama; proseguire e rafforzare le attività di ricerca e valorizzazione; promuovere il patrimonio culturale collegato ai Giganti di Mont'e Prama su scala regionale, nazionale e internazionale e migliorare le competenze del capitale umano e la capacità di gestione di progetti complessi. E' l'obiettivo dell'Iti, l'Investimento Territoriale Integrato "Sistema integrato del Sinis - Grande Progetto Mont'e Prama" entrato nella fase attuativa. La dotazione complessiva è di quasi 26,5 milioni di euro. I dettagli sono stati illustrati dall'assessore regionale della Programmazione, Bilancio, Giuseppe Meloni, dal presidente della Fondazione Mont'e Prama, Anthony Muroni, e dal sindaco di Cabras, Andrea Abis.Il progetto mette al centro il sistema culturale e archeologico del Sinis. Le risorse, è stato spiegato, andranno soprattutto per la realizzazione e il potenziamento delle infrastrutture del sistema Mont'e Prama, con focus su valorizzazione culturale, accessibilità dei siti e realizzazione del Centro studi e formazione. "Attraverso questo investimento - ha detto Meloni - vogliamo consolidare un percorso che mette in relazione cultura, ricerca, formazione, innovazione e qualità dell'accoglienza, contribuendo a migliorare la competitività del territorio e la sua capacità di attrazione".Il progetto si articola in quattro ambiti strategici: infrastrutture, ricerca, comunicazione e animazione territoriale, governance e capitale umano e interessa il Museo Civico Giovanni Marongiu, l'area archeologica di Mont'e Prama, l'area archeologica di Tharros, l'ipogeo di San Salvatore e la Torre spagnola di San Giovanni di Sinis. La strategia prevede interventi orientati alla qualità degli spazi, all'accessibilità, all'efficientamento energetico, alla gestione sostenibile dei siti e alla costruzione di un'esperienza di visita più completa, innovativa e inclusiva. "L'ITI rappresenta per la Fondazione Mont'e Prama un passaggio di straordinaria importanza - ha commentato Muroni - La Strategia territoriale consente di dare continuità e...

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