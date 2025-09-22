Monica Bellucci, le prime parole dopo rottura con Tim Burton: "Avrà sempre un posto nel mio cuore"

(Adnkronos) - Le prime parole di Monica Bellucci dopo l'annuncio della rottura con il cineasta Tim Burton sono una dichiarazione d'amore. Un amore che si è trasformato in altro, ma che resta. "Ci sono strade che, a un certo punto, si incrociano per un cammino che continua per sempre. La strada di Tim e la mia si sono incontrate per fare un percorso insieme e poi dividersi di nuovo. Ma finché avrò vita, Tim avrà sempre un posto unico nel mio cuore", ha detto l'attrice in un'intervista a 'Vogue Italia'.

Una coppia che ha fatto sognare molti: in ogni occasione pubblica - l’ultima al Giffoni Film Festival per l’anteprima della seconda stagione di 'Mercoledì', la serie Netflix diretta da Burton - i due sono sempre apparsi affiatati, complici e innamoratissimi. La loro storia è iniziata nel 2022 e, fin da subito ha affascinato il pubblico: "L'amore a sessant'anni è un incontro di anime", aveva detto Bellucci nel ricevere il Globo d'oro alla Carriera lo scorso anno. Un incontro su cui hanno scritto la parola 'fine' con una nota congiunta all'agenzia Afp: "È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi".