Mondiali atletica Tokyo, Aouani è bronzo nella maratona

(Adnkronos) - Quarta medaglia per l'Italia ai Mondiali di atletica di Tokyo oggi, lunedì 15 settembre. Iliass Aouani ha vinto la medaglia di bronzo nella maratona con il tempo di 2h09:53, si legge sul sito della Fidal. L'atleta milanese, campione europeo in carica, aveva trionfato ad aprile nella prima edizione degli Europei di corsa su strada a Lovanio in Belgio.

A vincere il tanzaniano Alphonce Simbu al fotofinish con una volata mozzafiato, in rimonta sul tedesco Amanal Petros che era in testa all’ingresso nello stadio (2h09:48 il crono per entrambi). Sesto il primatista italiano Yohanes Chiappinelli, in 2h10:15, mentre Yeman Crippa si è fermato al 32esimo chilometro.

L'Italia si è aggiudicata una medaglia d'argento grazie a una strepitosa Nadia Battocletti nei 10mila metri, un altro argento con Antonella Palmisano, seconda nei 35 chilometri di marcia e un bronzo con Leonardo Fabbri nel lancio del peso con la misura di 21,94.

"È uno di quei momenti che si sognano per tutta la vita e sono stato tanto folle da sognare in grande. Una medaglia che mi rende orgoglioso ma non appaga la mia fame. Sono grato per chi ha creduto in me, felice di alzare il tricolore e di aver reso felici tante persone: la mia famiglia, il coach Massimo Magnani e tutto lo staff che mi segue", ha commentato alla Fidal Aouani.

"Al quindicesimo chilometro affioravano voci della mia parte oscura che mi vuole far mollare, però le ho messe subito a tacere. Intorno a metà gara, a uno spugnaggio, ho perso una delle due lenti a contatto ma mi sono detto che me ne poteva bastare una. Sono entrato nello stadio ed è stato bellissimo, puntavo all’oro, ma gli altri stati più bravi di me. L’anno scorso ho vissuto la delusione di non essere stato convocato per le Olimpiadi, gli ultimi due mesi sono stati molto complicati anche per qualche infortunio", ha continuato l'atleta.

"Questo bronzo arriva dal nulla, dalle case popolari di Ponte Lambro, e spero che la mia storia sia di ispirazione per tutti: quando ci credi abbastanza, i sogni si possono realizzare. Mio padre sta per andare a lavorare in cantiere e sarà fiero di me. In questa medaglia c’è di tutto: momenti di delusione in cui volevo mollare, lacrime versate in macchina da solo, ma ce l’ho fatta", ha concluso

