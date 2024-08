Molestie sessuali dai sacerdoti, ecco quali sono i casi in Sardegna

Secondo i dati raccolti dall’associazione Rete l’Abuso , sono otto i casi di molestie sessuali commesse da sacerdoti in Sardegna, compresi quelli nell’arcidiocesi di Oristano. Questi numeri rivelano una situazione allarmante riguardo agli abusi sui minori da parte dei sacerdoti in Italia. Rete l’Abuso, nata nel 2010 dall’iniziativa di un gruppo di vittime di preti pedofili, ha l’obiettivo di dare voce alle vittime e di documentare i casi di abusi sessuali perpetrati all’interno della Chiesa. Durante un incontro internazionale a Roma, le vittime si resero conto delle analogie impressionanti tra i loro casi, tutti riconducibili a sacerdoti. In Italia, il numero di sacerdoti accusati di molestie sessuali è di 166, mentre quelli condannati ammontano a 168. Le stime sulle potenziali vittime sono allarmanti: potrebbero superare il milione. Questo dato è stato calcolato moltiplicando il numero di preti pedofili per il numero stimato di vittime per sacerdote. Alcuni esperti ritengono che solo il 10% delle vittime si faccia avanti, suggerendo che la dimensione reale del fenomeno potrebbe essere

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

