Il vento blocca una ragazza nelle acque di Cuglieri: salvata

Sabato pomeriggio, il personale di soccorso è intervenuto nella baia di Santa Caterina, a Cuglieri, per una richiesta di aiuto da parte di una ragazza. La giovane con una tavola da SUP (Stand Up Paddle) si trovava in difficoltà a causa del vento di Maestrale, che le impediva di tornare a riva. L’equipaggio a bordo della moto d’acqua (PWC) ha prontamente raggiunto e assistito la ragazza, garantendo il suo rientro in sicurezza. L’episodio è avvenuto nello stesso giorno dell’inizio del servizio di Salvamento a Mare, in convenzione presso la borgata di Santa Caterina di Pittinnuri, a Cuglieri. Il presidio, attivo dal 3 al 18 agosto, è stato fortemente voluto dal Comune di Cuglieri e rientra nel progetto “Mare Sicuro” promosso dalle Capitanerie di Porto. In particolare, il servizio vede impegnati cinque uomini del Comando provinciale di Oristano. Uomini specializzati nel soccorso in mare, supportati da una moto d’acqua e un battello di appoggio. L’area di competenza del presidio copre un tratto di costa di oltre 10 chilometri, che si

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie