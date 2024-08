il medico visita di notte

A Bonarcado, lo studio medico del paese è stato teatro di una protesta insolita. Il sindaco e medico Annalisa Mele, di fronte alla mancata installazione di un condizionatore da parte della Asl, richiesto già dall’estate scorsa, ha deciso di prendere posizione. Le temperature elevate, che raggiungono i 38 gradi all’interno dell’ambulatorio, rendono infatti insostenibile lavorare durante le ore più calde della giornata. Annalisa Mele ha informato i pazienti che, a partire dalla prossima settimana, gli orari dell’ambulatorio saranno modificati. Le visite si terranno dal lunedì al giovedì, dalle ore 19 alle ore 22, fino a quando il condizionatore non sarà finalmente installato. “Considerata la mancata installazione di condizionatore da parte della Asl, richiesto già dall’estate scorsa, indispensabile per le elevate temperature estive, 38 gradi all’interno dell’ambulatorio, per la tutela della vostra e della mia salute, si informano i pazienti che dalla prossima settimana gli orari dell’ambulatorio di Bonarcado, dal lunedì al giovedì, si terranno dalle ore 19 alle ore 22 e fino al posizionamento del condizionatore”, ha scritto la

